Подмосковье 10 августа 2023, 16:02 Параспортсмены из Химок стали победителями международного турнира в Уфе Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Параспортсмены из Химок успешно выступили на международных летних играх сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» в Уфе. Воспитанники спортивной школы «Благо» одержали победу в соревнованиях по легкой атлетике, настольному теннису и волейболу.

Летние игры объединили более полутора тысяч параспортсменов из 30 стран. Среди призеров разыграли более 200 комплектов наград в 21 дисциплине.

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Химчанка Диана Куликова стала лучшей в дисциплине «Легкая атлетика» на дистанции три тысячи метров с препятствиями. Дмитрий Пищук и Асильбек Суйналиев выиграли золото в настольном теннисе, а Наталья Трубова взяла первенство на соревнованиях по волейболу в составе сборной «Россия-1». Всего российские спортсмены выиграли 14 медалей.

«Спорт — это язык мира и единения, он созидает, улучшает и объединяет мир. Цель соревнований — показать равенство через спорт, доказать, что спорт не имеет границ», — отметил президент Общероссийской федерации спорта глухих Дмитрий Ребров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе открыли 417 школьных стадионов для занятий спортом.

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