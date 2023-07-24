Подмосковье 24 июля 2023, 16:33 Параспортсмены из Химок стали чемпионами международного турнира по гребле на байдарках и каноэ Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Воспитанники клуба «Благо» в Химках стали чемпионами международного турнира по гребле на байдарках и каноэ среди атлетов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Всего россияне выиграли 14 медалей.

Чемпионат прошел в белорусском городе Заславль с 10 по 14 июля.

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«Сборная России по итогам выступления завоевала девять золотых, три серебряные и два бронзовые медали. Всего награды были разыграны в 12 видах программы», — подчеркнули в Паралимпийском комитете России.

По данным пресс-службы администрации Химок, житель городского округа Егор Фирсов выиграл золотую медаль в соревнованиях на каноэ-одиночке на дистанции 200 метров. Еще один химчанин Юрий Захаров занял 3-е место на этой же дистанции в другом классе.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал школьные стадионы одним из важных реализованных проектов в сфере спорта. По его словам, в регионе открыто 417 школьных стадионов для занятия спортом.

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