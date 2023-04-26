Подмосковье 26 апреля 2023, 16:09 Параспортсменка из Лобни выиграла два золота на юношеской спартакиаде инвалидов

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Параспортсменка из Лобни успешно выступила на юношеской летней спартакиаде инвалидов Московской области. Она выиграла две золотые медали в соревнованиях по плаванию.

Состязания прошли во дворце спорта «Борисоглебский» и спортивном комплексе «Сатурн» в Раменском.

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Участие в спартакиаде приняли параспортсмены в возрасте от 10 до 17 лет с поражением опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения и интеллектуальными нарушениями. Они соревновались в бадминтоне, гандболе, легкой атлетике, настольном теннисе и плавании.

Пловчиха Анастасия Львова из Лобни лучше всех выступила на дистанциях 50 метров брассом и 50 метров вольным стилем. Девушка пополнила копилку округа двумя золотыми медалями.

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