Подмосковье 15 февраля 2024, 18:03 Параспортсмен Алексей Чувашев из Химок стал чемпионом Московской области по стрельбе из лука Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Химчанин Алексей Чувашев стал победителем зимнего чемпионата Московской области по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования прошли в Одинцово на базе спортшколы «Арион».

В турнире участвовали параспортсмены из пяти городов Подмосковья. Алексей Чувашев выступил за физкультурно-спортивный клуб «Благо» из Химок и взял первое место в соревнованиях. Он показал лучший результат в стрельбе из классического лука на расстоянии 18 метров. Химкинского спортсмена признали чемпионом региона в данной группе участников. Медали разыграли в категориях классического и блочного луков.

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Ранее спортсмены из клуба «Благо» выиграли три медали на соревнованиях Кубка России. Елена Крутова одержала победу в индивидуальном зачете. Иван Козлов и Алексей Чувашев завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно. В этих соревнованиях спортсмены выступали за сборную команду Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове. Объект построили в рамках реализации национального проекта «Спорт — норма жизни».

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