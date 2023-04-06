Подмосковье 06 апреля 2023, 14:19 Парашютисты-тезки из Коломны совершили самый массовый прыжок в мире Источник: Международное агентство регистрации рекордов INTERRECORD

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В Коломне парашютисты установили очередной мировой рекорд. На этот раз экстремалы совершили самый массовый прыжок среди людей с одинаковым именем.

Экстремалы прыгнули еще 30 июля прошлого года с самолета L-410. Однако достижение занесли в Международную книгу рекордов «Интеррекорд» и Реестр рекордов России только 3 апреля.

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В массовом прыжке участвовали 15 человек, все Сергеи. В небе над Коломной парашютисты выполнили акробатические элементы и создали несколько фигур.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что правительство Подмосковья старается как можно больше общаться с жителями, чтобы подробнее узнать о проблемах и помочь в их решении.

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