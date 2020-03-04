Парапловцы из Истры прошли отбор на чемпионат России по фридайвингу

Парапловцы из Истры на прошедшем первенстве Москвы по подводному спорту стали лучшими. Победа позволила им выйти на первенство страны. И сейчас они активно готовятся к Чемпионату России по фридайвингу.

Источник фото: телеканал «360»

Даниил Руднев — чемпион Московской области, призер российских и международных соревнований по дайвингу и фридайвингу. А еще у него одна из форм ДЦП. За его плечами инвалидное кресло и несколько операций. Как связаны эти факты между собой?

Пять лет назад парень начал заниматься плаванием профессионально. Занятия в буквальном смысле поставили его на ноги. Сейчас Даниил передвигается с тростью. С помощью спорта он не только начал ходить, но и ставить рекорды.

«Каждый спортсмен хочет добиваться чего-то большего. Сейчас мы участвуем в чемпионате России. Если удастся, в планах поехать на Чемпионат Европы. А так — соответственно Чемпионат мира, стать чемпионом и улучшить свои личные рекорды», — рассказал Даниил Руднев, парапловец.

Источник фото: телеканал «360»

Вместе с Даниилом профессионально фридайвингом занимаются Сергей и Александр.

Все вместе на прошедшем чемпионате Москвы по водному спорту заняли призовые места, что и позволило отобраться на первенство России. Так что сейчас у них усиленные тренировки.

«Нам сейчас дан тренер именно для подготовки к чемпионату России. И в дальнейшем для занятий с нами по дисциплинам дайвингу и фридайвингу», — отметил Николай Руднев, директор спортивного клуба «Варяг».

Клуб развития плавания среди инвалидов существует в Истре уже пять лет. Он единственный в Подмосковье, где людей с ограниченными возможностями здоровья обучают сразу по трем плавательным дисциплинам: плавание, дайвинг и фридайвинг. Многие здесь начинали с нуля.

Источник фото: телеканал «360»

«Когда мы начинали только-только плавать, это получалась все нелепо, медленно, где-то не так, то не то. Но с течением времени все начинало получаться, обучались. Нас тренировали, говорили, что и как надо. Начать с того, что ничего не умел и дойти до чемпионата Москвы, где ты занимаешь призовое место. Это хороший результат вполне», — пояснил Сергей Мухин, парапловец.

Ограничений для занятий плаванием и дайвингом не существует. Главное — желание и вера в себя. И буквально через 10 дней ребята будут бороться за звание лучших парафридайверов страны. Но все-таки главная мечта истринских спортсменов — включение дайвинга и фридайвинга в олимпийскую программу. Они очень хотят попасть на паралимпиаду и побороться за звание олимпийских чемпионов с именитыми спортсменами из разных стран мира.