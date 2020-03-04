    04 марта 2020, 21:43

    Парапловцы из Истры прошли отбор на чемпионат России по фридайвингу

    Алена Собкалова, Юлия Житная

    Парапловцы из Истры на прошедшем первенстве Москвы по подводному спорту стали лучшими. Победа позволила им выйти на первенство страны. И сейчас они активно готовятся к Чемпионату России по фридайвингу.
    Парапловцы из Истры прошли отбор на чемпионат России по фридайвингу | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Даниил Руднев — чемпион Московской области, призер российских и международных соревнований по дайвингу и фридайвингу. А еще у него одна из форм ДЦП. За его плечами инвалидное кресло и несколько операций. Как связаны эти факты между собой?

    Пять лет назад парень начал заниматься плаванием профессионально. Занятия в буквальном смысле поставили его на ноги. Сейчас Даниил передвигается с тростью. С помощью спорта он не только начал ходить, но и ставить рекорды.

    «Каждый спортсмен хочет добиваться чего-то большего. Сейчас мы участвуем в чемпионате России. Если удастся, в планах поехать на Чемпионат Европы. А так — соответственно Чемпионат мира, стать чемпионом и улучшить свои личные рекорды», — рассказал Даниил Руднев, парапловец.

    Парапловцы из Истры прошли отбор на чемпионат России по фридайвингу | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Вместе с Даниилом профессионально фридайвингом занимаются Сергей и Александр.

    Все вместе на прошедшем чемпионате Москвы по водному спорту заняли призовые места, что и позволило отобраться на первенство России. Так что сейчас у них усиленные тренировки.

    «Нам сейчас дан тренер именно для подготовки к чемпионату России. И в дальнейшем для занятий с нами по дисциплинам дайвингу и фридайвингу», — отметил Николай Руднев, директор спортивного клуба «Варяг».

    Клуб развития плавания среди инвалидов существует в Истре уже пять лет. Он единственный в Подмосковье, где людей с ограниченными возможностями здоровья обучают сразу по трем плавательным дисциплинам: плавание, дайвинг и фридайвинг. Многие здесь начинали с нуля.

    Парапловцы из Истры прошли отбор на чемпионат России по фридайвингу | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    «Когда мы начинали только-только плавать, это получалась все нелепо, медленно, где-то не так, то не то. Но с течением времени все начинало получаться, обучались. Нас тренировали, говорили, что и как надо. Начать с того, что ничего не умел и дойти до чемпионата Москвы, где ты занимаешь призовое место. Это хороший результат вполне», — пояснил Сергей Мухин, парапловец.

    Ограничений для занятий плаванием и дайвингом не существует. Главное — желание и вера в себя. И буквально через 10 дней ребята будут бороться за звание лучших парафридайверов страны. Но все-таки главная мечта истринских спортсменов — включение дайвинга и фридайвинга в олимпийскую программу. Они очень хотят попасть на паралимпиаду и побороться за звание олимпийских чемпионов с именитыми спортсменами из разных стран мира.