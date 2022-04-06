Паралимпийцы-лучники подготовились к кубку России в Одинцове

В Одинцове начались тренировки паралимпийцев к Кубку России по стрельбе из блочного лука.

Наиль Гатин 11 лет назад попал в ДТП и получил серьезную травму позвоночника. Несчастный случай привел Наиля к большому спорту.

«Если ты влюбляешься в определенный вид спорта, то начинаешь жить этим. Это уже не работа, а жизнь. Работа, хобби все сливается. Без этого жить невозможно», — замечает Наиль.

Наиль в спорте уже восемь лет. За плечами большое количество побед и главное соревнование, конечно, Паралимпийские игры в Токио. Там он показал хороший результат и вошел в десятку лидеров. В планах было вернуться за победой на игры в Париже. Но из-за санкций спортивная карьера Наиля под угрозой.

Спортсмен отметил, что очень сочувствует паралимпийцам, которые не смогли выступить в Пекине.

«Но ребята ничего, молодцы, держатся. Да все наладится, все будет хорошо», — говорит Наиль.

Несмотря ни на что тренировки продолжаются. Паралимпийцы, как никто другой, умеют преодолевать любые ограничения. А международные соревнования не ограничиваются только Европой. Сейчас обсуждаются перспективы соревнований со спортсменами из Азии.

Тренер высшей категории по стрельбе из лука Андрей Абрамов считает, что в его виде соревнования со спортсменами из Азии будут сложными и интересными.

«Многие знают, что лучники в Азии достаточно сильные. Нам это даст стимул, чтобы больше работать и попадать в более высокие результаты», — рассказал тренер.

Внутри страны тоже регулярно проводятся соревнования. В Ханты-Мансийске недавно прошли альтернативные Паралимпийские игры. В июле стартует кубок России по стрельбе из блочного лука, куда будет готовиться Наиль Гатин.