Подмосковье 01 декабря 2023, 23:47 Паралимпийцы из Котельников завоевали 6 медалей на соревнованиях по выездке Фото: unsplash.com

Читать 360tv в

Московская область выиграла командный зачет в соревнованиях по выездке в летних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Наши спортсмены завоевали девять золотых и одну серебряную медали. Шесть из них — это заслуга наездников из Котельников — Владислава Пронского и Евгении Чернявской.

Всероссийский турнир проходил на территории конноспортивного комплекса «Виват, Россия!» в Ленинском городском округе. В нем поучаствовали 40 спортсменов из 10 регионов.

Реклама

«Я очень горжусь, очень рада результатам своего спортсмена Евгении Чернявской. Уже много лет занимается в спортивной школе „Белка“. Наш долгий путь мы идем вместе, начинали с низких соревнований, постепенно дошли до соревнований всероссийского уровня», — рассказала тренер Чернявской Екатерина Шарыпина.

Евгения Чернявская занимается конным спортом почти 10 лет. Врачи рекомендовали иппотерапию, чтобы укрепить мышцы ног и рук, ведь у Жени — ДЦП. Но как только девушка стала уверенно держаться в седле, ее жизнь полностью изменилась. В ежедневном расписании появились тренировки, соревнования, а еще конный спорт воспитал железный характер.

Владислав Пронский на коне уже более 20 лет. Наездник из Котельников — многократный победитель и призер международных соревнований, многократный чемпион России и мастер спорта международного класса.

Ребята достойно представили городской округ и Подмосковье на соревнованиях и в очередной раз доказали, что их возможности безграничны. С успешным выступлением на соревнованиях наездников поздравил глава Котельников Сергей Жигалкин.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».