Парадные расчеты дивизии Дзержинского прошли по улицам Балашихи

По улицам подмосковной Балашихи в День Победы прошли маршем кадеты и юнармейцы города, а также парадные коробки отдельной дивизии оперативного назначения имени Феликса Дзержинского и академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.

Как сообщила администрация города, сразу после торжественного митинга парадные расчеты прошли на проспекте Ленина возле мемориала Славы.

В митинге приняли участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава Балашихи Сергей Юров, ветераны, жители города, школьники и студенты. В параде в Балашихе академия имени Петра Великого участвует с 2016 года.

Активисты «Единой России» в преддверии Дня Победы для ветеранов Московской области организовали и провели сотни мероприятий. Помимо мини-парадов они убрались на придомовой территории.