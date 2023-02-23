Подмосковье 23 февраля 2023, 18:56 Парад военнослужащих прошел у монумента в Щелкове в честь Дня защитника Отечества

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Парад военнослужащих Чкаловского гарнизона прошел у монумента «Отдавшим жизнь за нашу Родину» в Щелкове. Мероприятие состоялось в честь Дня защитника Отечества.

В церемонии поучаствовали депутат Госдумы Михаил Терентьев, депутат Мособлдумы Владимир Шапкин, председатель совета депутатов Щелкова Мария Тарасова и начальник Щелковского местного гарнизона, генерал-майор Сергей Мовчан. Руководил парадом Валерий Евсюков.

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«Разрешите поздравить вас от имени Московской областной думы с историческим и горячо любимым праздником», — заявил Владимир Шапкин.

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Военнослужащим гарнизона вручили награды Минобороны России за героизм и отвагу. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

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