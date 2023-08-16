Подмосковье 16 августа 2023, 15:33 Парад учреждений спорта прошел ко Дню физкультурника в Павловском Посаде Телеканал «360»

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Празднование Дня физкультурника в Павловском Посаде развернулось на двух площадках: на стадионе «Старопавловский» и во Дворце спорта «Надежда». Открыл мероприятие парад коллективов учреждений спорта и секций округа. Возглавили колонну ветераны спорта.

От имени руководства городского округа участников праздника приветствовала заместитель главы администрации Павловского Посада Светлана Аргунова.

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«Мы гордимся нашими спортсменами. Они чтят традиции спорта Павловского Посада и добиваются значительных успехов на соревнованиях областного, всероссийского и даже международного уровня», — отметила она.

Тренерам, руководителям и сотрудникам учреждений, ветеранам спорта вручили почетные грамоты и благотворительные письма за вклад в развитие физической культуры. Награды по итогам спортивного сезона получили футбольные команды и лучшие игроки.

Для гостей праздника праздника прошли показательные выступления воспитанников спортивного клуба «Гэлакси» и центра единоборств «Витязь». В программу также вошли состязания по стритболу, волейболу, гиревому спорту и теннису. Для спортсменов старшего поколения и людей с ослабленным здоровьем провели соревнования по адаптивному спорту.

Кроме того, состоялась финальная игра в рамках турнира по футболу на Кубок главы городского округа Павловский Посад. На поле встретились команды «Филимоново» и «Нео фарм».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил организаторов и спортсменов на финале Кубка Овечкина.

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