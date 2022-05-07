Парад у дома ветерана провели в Химках

В акции приняли участие музыканты, школьники, волонтеры, а также воспитанники военно-патриотического объединения «Сова». Они провели во дворе дома мини-парад и исполнили главную песню праздника — «День Победы».

В преддверии праздника во дворе ветерана Великой Отечественной войны Галины Васильевны Шашеловой провели акцию «Парад у дома ветерана».

Источник фото: телеканал «360»

Когда началась война, Галине Васильевне было 10 лет. Ее семья жила в Истринском районе, где шли ожесточенные бои за Москву. Галина Васильевна работала в тылу — в колхозе. На войне у нее погибли отец и дядя, а единственный из вернувшихся с фронта мужчин — дядя, летчик Василий Балебин. В 1942 году он был удостоен звания Героя Советского Союза за бомбардировку Берлина.

«В 1941 году была всеобщая мобилизация, и все мужчины деревни были призваны в армию. Остались женщины и инвалиды. Но работали все. Вот мне было 10 лет, а я была колхозницей. Во время войны никто не проходил мимо любого горя. Люди чужих детей брали, детей не бросали, никогда друг друга без помощи не оставляли. Было братство. Вот чем мне запомнилась война и послевоенные годы — единение людей», — рассказала Галина Шашелова.

После войны Галина Васильевна окончила Московский кислородно-варочный техникум и была направлена в НПО «Энергомаш» в Химки. На заводе она 55 лет проработала инженером по сварочным и паяльным работам.

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил с Днем Победы Галину Васильевну. Он вручил поздравление от губернатора Московской области Андрея Воробьева и подарил Галине Васильевне продуктовую корзину, подарок от «Военторга», плед и букет цветов.

«Мы с глубоким уважением относимся к нашим ветеранам. Восхищаемся их мужеством и героизмом. Для нас важно оказать должную заботу о них», — сказал Дмитрий Волошин.

Галина Васильевна поблагодарила Дмитрия Волошина и всех пришедших на праздник.

«Я чувствую заботу и внимание администрации. Спасибо огромное! У меня недавно сломался холодильник. Я обратилась за помощью к администрации. И в течение десяти дней мне его купили, привезли и установили», — сказала Галина Васильевна.

В Химках проживает 53 ветерана Великой Отечественной войны, 39 жителей блокадного Ленинграда, 114 бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей и почти 700 тружеников тыла.