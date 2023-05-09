Подмосковье 09 мая 2023, 15:19 Сотрудники Росгвардии провели торжественный парад возле дома ветерана в Чехове Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

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Сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области провели акцию «Парад у дома ветерана» в честь Дня Победы. Мероприятие состоялось в Чехове, силовики поприветствовали участника Великой Отечественной войны Александра Васильевича Хмелевского.

«Ведомственная акция „Парад у дома ветерана“ стала доброй традицией и проводится уже не первый год. Мы благодарны поколению победителей, их мужество и бесстрашие является примером для каждого из нас», — рассказал замначальника отдела по военно-политической работе подполковник полиции Евгений Аксаков.

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Участники акции подготовили для ветерана концертную программу, состоящую из мелодий и композиций военных лет. Росгвардейцы прочитали стихи о мужестве и героизме защитников Родины, а детские творческие коллективы исполнили для Александра Васильевича фронтовые песни. После мероприятия офицеры вручили ветерану цветы и подарки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев возложил цветы к Вечному огню у мемориала «Воинам-сибирякам» под Истрой вместе с жительницей блокадного Ленинграда.

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