Парад самодельных колясок пройдет в Домодедове 8 июля

Парад колясок проведут в Домодедове 8 июля. Жителям, желающим принять в нем участие, предложили проявить творческий подход. Задача — придумать свою коляску.

Об этом сообщили на официальной странице парка «Елочки» в соцсети «ВКонтакте». Участникам нужно не просто создать уникальную коляску, но и рассказать ее историю.

Парад пройдет в самом парке. Всех, кто примет в нем участие, наградят подарками.

Жителям потребуется заранее зарегистрироваться по номеру телефона 8 (925) 827-74-37. Парад начнется в 12:00.

Ранее мы сообщили о том, какие перемены ждут Домодедово в 2021 году. Здесь появится больше рабочих мест, поликлиник и парков.