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    10 мая 2021, 22:25

    Парад, поздравления ветеранов и концерт. Как отметили День Победы в Волоколамске

    Анастасия Максимовских, Анастасия Соловьева

    Празднование Дня Победы в Волоколамске начали с литературного пролога. Маленькие зарисовки и песни военных лет исполнили артисты городского округа. Сразу после творческой части прошел традиционный парад.

    Парад, поздравления ветеранов и концерт. Как отметили День Победы в Волоколамске

    Маршем по главной площади Волоколамска прошли военнослужащие Солнечногорского гарнизона. Несмотря на промозглую погоду, посмотреть парад пришло много людей.

    Парад, поздравления ветеранов и концерт. Как отметили День Победы в Волоколамске | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Были и гости из-за рубежа. Волоколамск является городом-побратимом киргизского Шопокова. Так что жителей поздравил и советник посольства Киргизии.

    «Киргизский народ, как и любой народ мира, не забудет памятную дату и свято чтит подвиг отцов и дедов, которым мы обязаны жизнью и свободой», — сказал советник посольства Республики Кыргызстан Мирлан Тургунбеков.

    Парад, поздравления ветеранов и концерт. Как отметили День Победы в Волоколамске | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Закончилось торжественное мероприятие возложением венков к мемориалу «Вечный огонь».

    В каждой семье есть свои герои и свои воспоминания. Мы помним Ваши великие дела — и верьте — никогда не забудем. Низкий поклон Вам, дорогие ветераны и уважаемые труженики тыла

    Михаил Сылкаглава г. о. Волоколамск
    Парад, поздравления ветеранов и концерт. Как отметили День Победы в Волоколамске | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    Вечером на центральной площади состоялся праздничный концерт, для жителей Волоколамска выступили лучшие коллективы округа. А завершился день традиционно праздничным салютом.