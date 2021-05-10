Парад, поздравления ветеранов и концерт. Как отметили День Победы в Волоколамске

Празднование Дня Победы в Волоколамске начали с литературного пролога. Маленькие зарисовки и песни военных лет исполнили артисты городского округа. Сразу после творческой части прошел традиционный парад.

Маршем по главной площади Волоколамска прошли военнослужащие Солнечногорского гарнизона. Несмотря на промозглую погоду, посмотреть парад пришло много людей.

Источник фото: телеканал «360»

Были и гости из-за рубежа. Волоколамск является городом-побратимом киргизского Шопокова. Так что жителей поздравил и советник посольства Киргизии.

«Киргизский народ, как и любой народ мира, не забудет памятную дату и свято чтит подвиг отцов и дедов, которым мы обязаны жизнью и свободой», — сказал советник посольства Республики Кыргызстан Мирлан Тургунбеков.

Источник фото: телеканал «360»

Закончилось торжественное мероприятие возложением венков к мемориалу «Вечный огонь».

В каждой семье есть свои герои и свои воспоминания. Мы помним Ваши великие дела — и верьте — никогда не забудем. Низкий поклон Вам, дорогие ветераны и уважаемые труженики тыла Михаил Сылка глава г. о. Волоколамск

Источник фото: телеканал «360»

Вечером на центральной площади состоялся праздничный концерт, для жителей Волоколамска выступили лучшие коллективы округа. А завершился день традиционно праздничным салютом.