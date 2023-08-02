Подмосковье 02 августа 2023, 10:54 Парад кораблей прошел в Коломне ко Дню ВМФ Телеканал «360»

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Катера, теплоходы и буксиры проплыли по акватории Оки в Коломне. Парад судов приурочили ко Дню Военно-морского флота.

Все корабли, участвовавшие в параде, сделаны в порту Коломны. Предприятие занимает лидирующие позиции на рынке речных перевозок и в этом году отмечает юбилей — 165 лет.

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Коломна всегда была тесно связана с флотом. Первый российский парусный корабль — трехмачтовый фрегат «Орел» построили в местном селе Дедино еще в 1667 году. Кроме того, сегодня в городском округе, как и 100 лет назад, делают двигатели для кораблей, парусину и канаты.

«День Военно-морского флота в нашем городе — это народный праздник, который символизирует мужество, силу, верность воинскому долгу и искреннюю любовь к Родине», — отметил заместитель главы администрации городского округа Коломна Максим Коновалов.

Праздник продолжила концертная программа. На набережной работали интерактивные площадки и фотозоны, а также проходили мастер-классы и турнир по армрестлингу.

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