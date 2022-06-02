Парад колясок, велосипедов и самокатов провели в Ивантеевке

В первый день лета в парке Ивантееки прошел творческий конкурс для юных горожан и их родителей. Конкурсанты соревновались в украшении детских колясок, велосипедов и самокатов.

Транспортные средства украшали подручными материалами.

Участница парада Валентина Колчева соорудила целый самовар и украсила его бубликами. Она участвует в конкурсе вместе со своими детьми уже восьмой год подряд.

«Мне нравится вот такое творческое. То, что можно смастерить и вместе принять участие, грамоты получать, дипломы в копилку семьи», — поделилась участница.

Проводить парад колясок в День защиты детей в Пушкинском округе стало доброй традицией. В этом году в конкурсе приняли участие десять маленьких экипажей.

«Данное мероприятие важно для укрепления семейного круга. Ребята, вместе с родителями, проводят творческий процесс, проводят вечернее время. И сегодня прекрасный день. Все семьи собрались воедино», — отметила начальник отдела по работе с молодежью администрации городского округа Пушкинский Юлия Ивлева.

По завершению парада всем участникам конкурса были вручены грамоты и подарки.