Подмосковье 10 июля 2023, 16:55 Парад колясок прошел на семейном празднике в Мытищах

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День семьи, любви и верности отпраздновали в микрорайоне Пироговском в Мытищах. Для детей провели викторины, эстафеты и турнир по хоккею с вениками. Также прошел парад колясок и награждение семей округа.

Протоиерей храма Преображения Господня деревни Пирогово отец Сергий поздравил всех с праздником, призвав хранить семейные ценности. Особые слова поздравлений в этот день получили юбиляры совместной жизни — семья Киракосян, прожившие вместе 50 лет.

После гости праздника посмотрели концерт и поучаствовали в турнире по хоккею с вениками. Также прошла семейная эстафета, участники которой соревновались в беге в мешках и с ведрами на коромыслах.

Кроме того, в микрорайоне прошел парад колясок. Участники получили подарки и дипломы, а победителем парада стала семья Саган с коляской «Арбузик».

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