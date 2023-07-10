Подмосковье 10 июля 2023, 14:47 Парад детских колясок прошел в Мытищах ко Дню семьи, любви и верности

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Парад детских колясок прошел на площади у дворца культуры «Яуза» в Мытищах. Родители округа представили 15 креативных проектов, вдохновленных мультфильмами и сказками.

Родители переделывали детские коляски в героев мультфильмов и мастерили из них необычный транспорт для главных героев парада — детей. Для создания образов многие вдохновляли характером ребенка.

Судьи оценивали работы по нескольким критериям: попадание в образ, аккуратность поделки и главное — безопасность. Победительницей стала русалочка Николина на своем морском троне. Родители девочки получили денежный приз. Остальным участникам вручили дипломы и памятные подарки.

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