Подмосковье 30 июня 2023, 14:57 Парад детских колясок пройдет в Мытищах 8 июля

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Парад детских колясок пройдет в городском парке Мытищ 8 июля. Родители смогут проявить креативность в оформлении колясок и выиграть денежный приз.

Чтобы принять участие в фестивале, нужно пройти регистрацию по ссылке. Затем придумать и соорудить безопасную и оригинальную коляску, а после презентовать ее на праздничном параде.

Самые запоминающиеся участники получат денежный приз в размере 50 тысяч рублей, а также подарки от партнеров и спонсоров фестиваля — детского образовательного центра «Талантика», школы и детского сада «Вектор», центра развития «Я могу», детского сада «Жирафа» и клуба юных инженеров «Тесла».

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