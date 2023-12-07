Подмосковье 07 декабря 2023, 10:01 Парад Дедов Морозов прошел в Видном Телеканал «360»

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Программу «Зима в Подмосковье» открыли в Ленинском округе. Гостей праздника в Видном ждали игры, конкурсы и парад Дедов Морозов.

Шествие Дедов Морозов проводят в Ленинском округе уже в 8-й раз. По центральным улицам Видного прошли 50 зимних волшебников. Этим ярким событием открыли новый сезон проекта «Зима в Подмосковье».

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«Мне кажется, это самый лучший парад. Деды Морозы с барабанами, все красивые, нарядные, Снегурочки еще лучше, а самое главное — дети. Вот это чувство легкости, энергетика — самое прекрасное, что можно видеть вообще на парадах», — сказал временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Эдуард Арадушкин.

Зимние волшебники зажгли яркие огни на главной елке у кинотеатра «Искра» в Видном. Новогоднюю иллюминацию также включили во всех микрорайонах и парках Ленинского округа.

В рамках проекта «Зима в Подмосковье» в округе запланировано свыше 600 тематических развлекательных мероприятий: ярмарки, представления, спортивные состязания, мастер-классы. Также в разных локациях будут работать катки, горки, лыжные трассы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах, которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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