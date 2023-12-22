Подмосковье 22 декабря 2023, 09:16 Парад Дедов Морозов прошел в Долгопрудном Михаил Раскин

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Более 40 человек в костюмах Деда Мороза прошли парадом по улицам Долгопрудного 21 декабря. Образ главного зимнего волшебника примерили на себя работники культуры, а возглавил шествие профессиональный артист школы-студии МХАТ.

Михаил Раскин Михаил Раскин Михаил Раскин Михаил Раскин Михаил Раскин

Парад провели по инициативе главы Долгопрудного Владислава Юдина. «Деды Морозы» прошли по главным городским улицам: от Первомайской через Советскую, до площади Собина, где установлена главная городская елка. Затем участники направились на Новый бульвар и Дирижабельную, завели хоровод с горожанами в Центральном парке и, наконец, пришли на улицу Спортивную.

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Выходящие из кафе и магазинов люди замирали со смартфонами в руках, а пожарные не удержались от того, чтобы просигналить участникам новогоднего парада сиреной. Больше всех радовались дети, к которым новогодние волшебники подходили сами, обнимали и дарили сладости.

Свыше 10 тысяч культурно-массовых мероприятий пройдет в Подмосковье этой зимой. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области ожидают около пяти миллионов гостей на праздники. Для них подготовят лыжные трассы, ледовые спектакли, мастер-классы и другие активности.

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