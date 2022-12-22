Подмосковье 22 декабря 2022, 15:17 Парад Дедов Морозов и Снегурочек прошел в Луховицах

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Парад Дедов Морозов и Снегурочек провели в Луховицах. Сказочные персонажи прошли по центральной улице города. Закончилось шествие зажиганием огней на главной новогодней елке округа.

Участников новогоднего шествия было больше сотни. Праздник в первую очередь устроили для самых маленьких жителей Луховиц. Вместе со сказочными героями они водили хоровод, пели песни, читали стихи и получали угощения от Снегурочки.

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«Задумка у нас была одна — празднично открыть нашу елку-красавицу. Как вы уже знаете, в этом году она у нас новая. Хотелось чем-то удивить, порадовать наших горожан, поэтому было принято решение провести шествие Дедов Морозов, Снегурочек, сказочных героев. Я думаю, у нас это получилось. Большое количество народа, дети довольные, счастливые», — рассказал председатель комитета по социальным вопросам администрации городского округа Луховицы Дмитрий Караулов.

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Как только зажглись праздничные огни на главной елке, Дед Мороз дал старт новогодним торжествам. Их в округе будет немало. Сейчас в Луховицах проходит конкурс новогодних игрушек и поделок. Вскоре на сцене Дома культуры «Старт» покажут музыкально-танцевальную сказку «Царевна-лягушка», а еще будут спектакли и игры.

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