10 июня 2020, 16:55
Пара из Воскресенска решила устраивать мыльные шоу для детей. Так она помогает семьям Подмосковья
Подмосковные участники проекта «Дари тепло» активно помогают семьям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации из-за пандемии. Пара из Воскресенска решила, например, устраивать шоу мыльных пузырей для детей и развозить продукты.
Кирилл и Кира Крыловы поддержали проект «Дари тепло». Еще до пандемии девушка вела свадьбы, а возлюбленный трудился электромонтажником. Из-за коронавируса начались проблемы с работой. Пара даже перенесла свадьбу, но не сдалась.
Они решили не унывать, а наоборот делиться радостью. Теперь новые участники проекта устраивают концерты многодетным семьям и привозят им продукты.
И мы также передаем помощь для наших семей — это наиболее популярные товары, на которые всегда не хватает денег. Обязательно сладости, лимонад…Ирина Крылова.
Участники проекта «Дари тепло» регулярно навещают семьи. Все подробности — в репортаже «360».