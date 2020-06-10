Пара из Воскресенска решила устраивать мыльные шоу для детей. Так она помогает семьям Подмосковья

Подмосковные участники проекта «Дари тепло» активно помогают семьям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации из-за пандемии. Пара из Воскресенска решила, например, устраивать шоу мыльных пузырей для детей и развозить продукты.

Кирилл и Кира Крыловы поддержали проект «Дари тепло». Еще до пандемии девушка вела свадьбы, а возлюбленный трудился электромонтажником. Из-за коронавируса начались проблемы с работой. Пара даже перенесла свадьбу, но не сдалась.

Они решили не унывать, а наоборот делиться радостью. Теперь новые участники проекта устраивают концерты многодетным семьям и привозят им продукты.

И мы также передаем помощь для наших семей — это наиболее популярные товары, на которые всегда не хватает денег. Обязательно сладости, лимонад… Ирина Крылова.

Участники проекта «Дари тепло» регулярно навещают семьи. Все подробности — в репортаже «360».