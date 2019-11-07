Пара из Реутова назвала сына в честь шведского короля Бьерна Железнобокого

Дмитрий и Юлия из Реутова решили назвать новорожденного сына в честь шведского короля. Новоиспеченные родители рассмотрели много вариантов, но остановили свой выбор на имени Бьерн — в честь Бьерна Железнобокого.

Сотрудники реутовского отдела ЗАГС поздравили родителей с долгожданным первенцем и пожелали малышу крепкого здоровья.

Викинг, шведский правитель Бьерн Железнобокий жил в IX веке. Он известен как сын легендарного викинга Рагнара Лодброка и Аслауг, а также как великий путешественник. Его дальние походы действительно вызывают восхищение, ведь он успел побывать даже на африканском побережье.

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Бьерн побывал во многих странах и повидал множество культур, стал основателем новой династии Мунсе, которая получила свое название от острова в середине озера Меларен, где по легенде находится курган самого Бьерна.

Ранее в подмосковной Балашихе появился на свет свой Исаак Ньютон. Его родители — студенты из Кот-д’Ивуара. В Москву молодые люди приехали учиться.