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    04 марта 2021, 11:48

    Большой семье — особые условия. Пара из Королева получила машину и субсидию на жилье за рождение четверняшек

    Анастасия Аброськина

    Многодетной семье Биль из Королева дали субсидию на покупку жилья — 6,7 миллиона рублей. Прошлым летом в ней родились четверняшки: девочка и три мальчика. У них была однокомнатная квартира в ипотеку. В регионе семью поддержали и новой машиной.

    Большой семье — особые условия. Пара из Королева получила машину и субсидию на жилье за рождение четверняшек | Изображение 1

    Большую семью Биль навестили губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и депутат Госдумы Сергей Пахомов. Они вручили ключи от автомобиля Chery Tiggo 8. Детям подарили шезлонги, а их маме — цветы.

    Многодетная семья попала в программу «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей». В 2019 году внесли изменения, добавив категорию родителей, у которых появилось не менее трех новорожденных одновременно.

    Большой семье — особые условия. Пара из Королева получила машину и субсидию на жилье за рождение четверняшек | Изображение 2

    Возможности, подразумеваемые этой программой, расширили по поручению губернатора Подмосковья. А 11 июня прошлого года в семье Биль родились четыре ребенка: Мария, Матвей, Арсений и Даниил.

    Хотели вас навестить сегодня. Знаем, что у вас в июне прошлого года родились три сына и дочь. Хотели бы пожелать здоровья, успехов. И чтобы вам было на чем ездить, дарим машину

    Андрей Воробьев.

    Семья ютилась в однушке, купленной в ипотеку до 2033 года, где зарегистрированы сразу шесть человек, а теперь на полученную субсидию сможет приобрести новую квартиру или дом.

    Большой семье — особые условия. Пара из Королева получила машину и субсидию на жилье за рождение четверняшек | Изображение 3

    В связи с рождением одновременно четверых детей семью Биль признали малоимущей и включили в программу по улучшению жилищных условий.

    Муж с женой — Евгений и Алена Биль — капитаны полиции. Оба работают в отделах МВД России.

    Большой семье — особые условия. Пара из Королева получила машину и субсидию на жилье за рождение четверняшек | Изображение 4

    Девушка переехала из Ставропольского края восемь лет назад, а мужчина родился в Реутове. Они познакомились на работе.

    Ранее стало известно, что власти Подмосковья помогут с жильем семье девочки, которая призывала людей носить маски.