Многодетной семье Биль из Королева дали субсидию на покупку жилья — 6,7 миллиона рублей. Прошлым летом в ней родились четверняшки: девочка и три мальчика. У них была однокомнатная квартира в ипотеку. В регионе семью поддержали и новой машиной.

Большую семью Биль навестили губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и депутат Госдумы Сергей Пахомов. Они вручили ключи от автомобиля Chery Tiggo 8. Детям подарили шезлонги, а их маме — цветы.

Многодетная семья попала в программу «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей». В 2019 году внесли изменения, добавив категорию родителей, у которых появилось не менее трех новорожденных одновременно.

Возможности, подразумеваемые этой программой, расширили по поручению губернатора Подмосковья. А 11 июня прошлого года в семье Биль родились четыре ребенка: Мария, Матвей, Арсений и Даниил.

Хотели вас навестить сегодня. Знаем, что у вас в июне прошлого года родились три сына и дочь. Хотели бы пожелать здоровья, успехов. И чтобы вам было на чем ездить, дарим машину Андрей Воробьев.

Семья ютилась в однушке, купленной в ипотеку до 2033 года, где зарегистрированы сразу шесть человек, а теперь на полученную субсидию сможет приобрести новую квартиру или дом.

В связи с рождением одновременно четверых детей семью Биль признали малоимущей и включили в программу по улучшению жилищных условий.

Муж с женой — Евгений и Алена Биль — капитаны полиции. Оба работают в отделах МВД России.

Девушка переехала из Ставропольского края восемь лет назад, а мужчина родился в Реутове. Они познакомились на работе.

Ранее стало известно, что власти Подмосковья помогут с жильем семье девочки, которая призывала людей носить маски.