Пара из Истры сыграла свадьбу 29 февраля. Чем молодоженов привлекают необычные даты

История любви Виталия и Екатерины из Истры может лечь в основу сериала. Они знакомы уже больше 15 лет, однако свадьбу сыграть решили именно 29 февраля 2020 года.

Сыграть свадьбу 29 февраля Виталий и Екатерина Талагаевых решили неслучайно. И не потому, что это уникальная и, как говорят в народе, мистическая дата. Просто так уж у них сложилось, что все знаковые события выпадают именно на этот день. 29 февраля 1996 года будущие супруги познакомились, а четыре года назад, опять же 29 февраля, Виталий сделал предложение Екатерине. И сегодня она вновь ему ответила «да».

«Это будет такой знаковый день. И мы никогда не забудем, что у нас день нашей семьи. И никто не забудет», — говорят новобрачные.

Источник фото: телеканал «360»

История их любви напоминает бразильский сериал. Виталий и Екатерина знакомы уже 24 года. У обоих за плечами отношения и браки, уже взрослые дети. Но в один прекрасный день они поняли, что только вместе будут счастливы. И никак по-другому.

Источник фото: телеканал «360»

Астрологи утверждают, что 29 февраля — идеальный день для свадьбы. А вот работники ЗАГС говорят, что счастливый брак никак не связан с тем, когда пара зарегистрировала свои отношения — в красивую дату или нет.

«Я думаю, что дата на процент разводов никак не влияет. Только любовь, отношения людей — вот что самое главное», — сказала главный специалист истринского ЗАГС Анастасия Базанова.

Источник фото: телеканал «360»

Молодожены на все предсказания смотрят с улыбкой. И ничего, что високосный год принято считать непростым. Суеверий Талагаевы не боятся, а просто верят в свою любовь.