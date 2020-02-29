    29 февраля 2020, 21:34

    Пара из Истры сыграла свадьбу 29 февраля. Чем молодоженов привлекают необычные даты

    Ольга Крылова, Юлия Житная

    История любви Виталия и Екатерины из Истры может лечь в основу сериала. Они знакомы уже больше 15 лет, однако свадьбу сыграть решили именно 29 февраля 2020 года.
    Пара из Истры сыграла свадьбу 29 февраля. Чем молодоженов привлекают необычные даты

    Сыграть свадьбу 29 февраля Виталий и Екатерина Талагаевых решили неслучайно. И не потому, что это уникальная и, как говорят в народе, мистическая дата. Просто так уж у них сложилось, что все знаковые события выпадают именно на этот день. 29 февраля 1996 года будущие супруги познакомились, а четыре года назад, опять же 29 февраля, Виталий сделал предложение Екатерине. И сегодня она вновь ему ответила «да».

    «Это будет такой знаковый день. И мы никогда не забудем, что у нас день нашей семьи. И никто не забудет», — говорят новобрачные.

    Пара из Истры сыграла свадьбу 29 февраля. Чем молодоженов привлекают необычные даты | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    История их любви напоминает бразильский сериал. Виталий и Екатерина знакомы уже 24 года. У обоих за плечами отношения и браки, уже взрослые дети. Но в один прекрасный день они поняли, что только вместе будут счастливы. И никак по-другому.

    Пара из Истры сыграла свадьбу 29 февраля. Чем молодоженов привлекают необычные даты | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Астрологи утверждают, что 29 февраля — идеальный день для свадьбы. А вот работники ЗАГС говорят, что счастливый брак никак не связан с тем, когда пара зарегистрировала свои отношения — в красивую дату или нет.

    «Я думаю, что дата на процент разводов никак не влияет. Только любовь, отношения людей — вот что самое главное», — сказала главный специалист истринского ЗАГС Анастасия Базанова.

    Пара из Истры сыграла свадьбу 29 февраля. Чем молодоженов привлекают необычные даты | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Молодожены на все предсказания смотрят с улыбкой. И ничего, что високосный год принято считать непростым. Суеверий Талагаевы не боятся, а просто верят в свою любовь.