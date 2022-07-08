Пара из Химок открыла семейный бизнес по производству шоколада

Семья Иващенко из Химок почти пять лет занимается производством шоколада. Пара вместе уже около 15 лет, и совместный бизнес только сблизил их.

На производстве Иващенко трудятся 16 сотрудников, за день они изготавливают до четыре тонны шоколада. Ирина поделилась: главное в семейном бизнесе — правильно разделить обязанности.

«Мне кажется, что в семейном бизнесе главное — это распределение обязанностей, чтобы не было пересечений. То есть каждый должен отвечать за что-то свое, за свой функционал. И тогда не будет ссор, не будет споров, и это правильно», — пояснила она.

Источник фото: телеканал «360»

В развитии своего дела не останавливаются ни на день: пробуют новые вкусовые сочетания, экспериментируют с дизайном упаковок. Сейчас в производство добавили веганские сладости — без глютена и лактозы.

Источник фото: телеканал «360»

Глава округа Дмитрий Волошин отметил, что институт семьи — основа общества, ведь поддержка, любовь и забота близких необходимы каждому.

«Сегодня россияне впервые официально отмечают один из самых молодых и трогательных государственных праздников — День семьи, любви и верности», — напомнил Волошин.

Каждая пара выбрала, как провести праздничный день. Семья Иващенко — на работе, кто-то устроил свидание, а кто-то узаконил отношения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев вручил ордена многодетным семьям Подмосковья.