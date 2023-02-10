10 февраля 2023, 15:11
Пара из Донбасса отпраздновала золотую свадьбу в Лобне
Тамара Кундерская и Владимир Зуев отметили золотую свадьбу в Лобне. Они поженились 9 февраля 1973 года. С юбилеем их поздравили представители администрации округа.
Владимир преследовался за поддержку присоединения Донбасса к РФ, а Тамара чуть не погибла в 2014 году в Краматорске, куда упала ракета. В честь юбилея даты они вспоминают только о хорошем.
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«До 50-ти лет активно ходили в горы, лет 20 в общей сложности. Кавказ мы знали лучше, чем собственный дом. Ходили с рюкзаками, вместе с детьми», — рассказала Тамара.
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Вместе пара объехала столицы разных стран мира и воспитала двоих детей. Сейчас они помогают воспитывать четыре внуков.
Тамара родилась в годы Великой Отечественной войны. В младенчестве эшелон, где она появилась на свет, подвергся бомбежке, но матери с ребенком чудом удалось спастись. Повзрослев, женщина стала кандидатом наук и заведующей кафедрой в Донбасской государственной машиностроительной академии.
Владимир — подполковник в отставке и военный пенсионер, работал в газете «Советская Россия». Он участвовал в организации референдума о самостоятельности Донбасса.
В 2014 году перед домом пары взорвалась ракета. Один из осколков пролетел в сантиметре от головы Тамары, квартира была частично разрушена. В 2017 году они переехали в Россию.
С юбилеем супругов поздравили представители администрации округа, а также замначальника окружного управления социального развития по Химкам, Долгопрудному и Лобне Валерий Козлов. Пара получила памятные подарки и цветы.
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