Пансионат в Наро-Фоминске вновь сможет принять гостей. Он был ковид-госпиталем

Пансионат «Нара» в Наро-Фоминске вновь подготовили к отдыху гостей. Временно он был ковид-госпиталем. Но теперь его перепрофилировали обратно, а для этого провели полноценную дезинфекцию.

Это ведомственный пансионат «Мострансавто». Теперь он вновь готов встречать отдыхающих.

Его сделали временным инфекционным госпиталем осенью 2020 года. Позднее он стал обсерватором, где пациенты оставались на двухнедельный карантин.

Улучшение эпидемической обстановки в Подмосковье позволило вернуть пансионат к прежней работе. Там провели масштабную дезинфекцию.

Тщательную обработку выполнили с применением специальных средств. А после специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Подмосковья взяли пробы с поверхностей, чтобы удостовериться в чистоте корпусов.

После этого пансионату разрешили возобновить прием гостей и усилили санитарно-гигиенические обработки. Сотрудникам необходимо использовать маски, антисептики, перчатки.

Во внутреннем дворике пансионата есть зона отдыха с беседками и площадками для барбекю, спортивный комплекс с бассейном и фитнес-залами.

Гости могут взять напрокат спортивный инвентарь. На выбор им предложат оздоровительные программы.

Во время второй волны коронавируса в Подмосковье развернули около 20 тысяч коек, а теперь каждую неделю стационары будут возвращаться к плановой работе.