Панк-рок фестиваль прошел в Шатуре

Панк-рок фестиваль «Тугофест» в Шатуре сопровождали киловатты звука и нереальный драйв.

Действо собрало десятки поклонников культового жанра музыки. На сцену выходили и дети, и представители рока 80-х годов.

Среди участников фестиваля были исполнители из Москвы, Рязани, Иванова, Новомичуринска и Подмосковья.

Впервые «Тугофест» был организован в 2013 году.

«Идея фестиваля — собрать музыкальное общение, всех, кого ты знаешь. Взрослые музыканты и маленькие панки — в чем разница? Это тоже классно, и поэтому было принципиально назвать панк-рок фестиваль», — рассказал организатор фестиваля Андрей Платонов.

Фестиваль длился два дня, за это время на сцене выступило девять групп.