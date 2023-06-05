Подмосковье 05 июня 2023, 09:15 Пандус установят в доме №18 по улице Карла Маркса в Воскресенске по просьбе жильцов

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Глава Воскресенска Алексей Малкин оценил качество содержания подъездов в доме № 18 на улице Карла Маркса во время выездной проверки. Компанию ему составила представитель Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Подмосковья Галина Головкина.

Алексей Малкин и Галина Головкина осмотрели прилегающую к дому территорию и оценили качество содержания подъездов. Здание 1976 года постройки, в котором расположены 89 квартир, вошло в программу капитального ремонта на 2020–2022 годы. Сейчас МКД обслуживает управляющая компания «УК „Пересвет-Фосфорит“.

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«Жильцы сообщили, что в одном из подъездов требуется установка пандуса для перемещения инвалидной коляски, а также благоустройство участка, где проводился ремонт подземных труб. Окажем содействие в решении этих вопросов», — сообщил по итогу осмотра глава городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил жителям региона пройти опрос по благоустройству парков.

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