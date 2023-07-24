Подмосковье 24 июля 2023, 17:29 Пандус через ж/д пути в Москворецком районе Воскресенска модернизируют по просьбе жителей пресс-служба администрациии городского округа Воскресенск

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Глава Воскресенска оценил безопасность и удобство железнодорожной платформы в Москворецком микрорайоне. Там оборудован переход с камерами видеонаблюдения, однако пандус не очень удобен для колясок.

Жительница округа с маленьким ребенком рассказала главе городского округа Воскресенск Алексею Малкину, что переехать пандус с коляской очень трудно. Руководитель муниципалитета пообещал направить письмо в «РЖД» с просьбой модернизировать конструкцию.

«Соблюдение правил безопасности на железной дороге обязательно и для взрослых, и для детей. Плюс внимательность, поскольку это место повышенной опасности. Случайность может привести к непоправимым последствиям», — отметил Алексей Малкин.

Глава округа добавил, что нарушителей, попавших в объективы камер наблюдения, будут привлекать к ответственности.

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