Прогулочные зоны и набережную реки благоустроят в городском округе Чехов в Московской области. Власти пообещали местным жителям выполнить все обещания по улучшению городской среды, несмотря на сложную финансовую ситуацию.

В Чехове благоустроят 12 дворов и три большие губернаторские площадки. Кроме того, преобразится набережная реки Теребенки. Вдоль нее планируется сделать прогулочную зону, отвести место для детского досуга, проведения спортивных и культурных мероприятий. Территорию вокруг реки полностью благоустроят.

Вопросы по благоустройству в Чехове обсудили советник губернатора Московской области Александр Коган, министр благоустройства Михаил Хайкин и глава городского округа Чехов Григорий Артамонов.

Все проекты будут скорректированы, исходя из мнений и пожеланий горожан. Благоустройство территорий городского округа стартует в 2021 году. По словам Когана, несмотря на сложную финансовую ситуацию, власти выполнят все обещания.

По окончании совещания Коган посетил микрорайон Губернский. Туда он поехал по просьбе о помощи от местного жителя.

После банкротства застройщика вся земля микрорайона перешла в частное владение. Тогда Коган встретился с жителями, чтобы разобраться в ситуации и понять их страхи. Следующую встречу решили провести через две недели. Советник губернатора сдержал слово и приехал 19 ноября с конкретными идеями и разработанной концепцией. В рамках нее он предложил создать дополнительные бесплатные парковки, передать дороги микрорайона в муниципальную собственность, привести в порядок детские площадки, а также выбрать земельный участок под строительство поликлиники. Также собравшиеся обсудили создание будущей автостанции и места для прогулок, строительство бассейна и футбольного поля.

Все решения и предложения Коган передал на рассмотрение жителям, собственнику и администрации. Поэтапная совместная реализация проекта начнется после согласия сторон.