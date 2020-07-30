«Когда был нанесен удар по бюджету Московской области из-за COVID-19, мы порядка 50 миллиардов рублей направили на борьбу. Естественно, самое легкое было снять средства от благоустройства, но мы сейчас ищем разные пути, чтобы сохранить финансирование и закончить те объекты, которые жители очень ждут», — подчеркнул губернатор региона.

Губернатор отдельно остановился на программе благоустройства в Красногорске. Там появилась современная набережная в микрорайоне Павшинская пойма, облагорожена территория, прилегающая к Никольскому храму.

«В Павшинской Пойме за последнее время огромные работы проведены. Большое количество средств инвестировано. Эта набережная уже, по сути, заканчивает этот комплекс, по которому можно продолжительно гулять и получать удовольствие», — отметил Андрей Воробьев.

Губернатор напомнил, что в регионе также есть программа поддержки исторических городов. Ее в 2018-м году в Коломне открыл президент России Владимир Путин. После этого Подмосковье из федерального бюджета стало получать порядка 100-150 миллионов рублей на благоустройство каждого исторического города, что позволяет менять облик в небольших городах.

«Мы это продолжим делать. Это касается Наро-Фоминска и ряда других территорий, где, наверное, никогда бы не хватило у нас сил самостоятельно все это преобразовать. Сейчас эта работа активно ведется и в Пересвете, и в Сергиевом Посаде. Все это очень востребовано», — сказал Андрей Воробьев.

Министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин уточнил, что в этом году будет облагорожено порядка 50 общественных пространств.

«У нас действительно очень большая программа по благоустройству. Это с поддержкой федерального правительства и с большой поддержкой областного бюджета. Мы реализуем в этом году почти 50 общественных пространств. Безусловно, пандемия внесла свои корректировки, но тем не менее мы реализуем очень масштабные проекты, которые было поручено сделать. Те проекты, о которых просили жители», — сказал Михаил Хайкин.

Он уточнил, что Подмосковье — один из первых регионов, где завершили благоустройство по конкурсу малых городов.

«Верея этому пример — маленький город, масштабные преобразования. Также у нас в этом году очень интересные появятся набережные и в Орехово-Зуеве, и в Зарайске будет сделана набережная реки Осетр. Мы продолжаем работать в Солнечногорске по набережной, тоже в конце августа их завершим», — сообщил Михаил Хайкин.

Важная работа, очень заметная. Королев кардинально преобразился после этой программы, Кашира, ну и все города. Их можно перечислять-перечислять-перечислять. Но лучше, чтобы это делали жители, а не мы. Наша задача — их благоустраивать, а уж оценивать будут жители. Поэтому эта работа будет продолжена, и наша задача — сегодня, в летний месяц — сказать, что это — наш приоритет Андрей Воробьев губернатор Московской области

Безусловно, власти не забывают и про постоянное благоустройство дворовых территорий, ремонт ям и другие локальные работы, добавил Михаил Хайкин.

Подмосковье входит в тройку самых облагороженных регионов России. Доля населенных пунктов с благоприятной городской средой в Московской области составляет 81%.