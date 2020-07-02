Несмотря на пандемию, в Подмосковье преобразятся 32 общественных пространства до конца текущего года. Об этом министр благоустройства Михаил Хайкин сообщил на онлайн-конференции ТАСС о результатах и планах по национальному проекту «Жилье и городская среда».

Он отметил, что коронавирус внес свои коррективы, но большая часть планов будет выполнена в срок. В 2020 году преображение площадей, парков, улиц, набережных напрямую коснется свыше двух миллионов человек. Они получат новые места для тихого и активного отдыха.

Некоторые проекты мы отложили на будущий год по общественным территориям. Но все то, про что говорим сейчас, будет реализовано. И, естественно, мы заинтересованы в том, чтобы сделать больше Михаил Хайкин.

В числе наиболее значимых проектов он выделил набережные в Орехово-Зуеве, Зарайске, Солнечногорске, водоканал в Королеве, парки в Лосино-Петровском, Ивантеевке и не только.

«Безусловно, пандемия вносит свои коррективы, но наша задача — держать планку. И мы большое внимание этому уделяем», — подчеркнул министр.

А среди благоустраиваемых мест есть победители всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений 2019 года. Их в работе пять. Это площадь Ленина в Серпухове, вся центральная часть Вереи, Стрелецкая улица в Кашире, площадь имени Пухова в Пересвете и Леонежское озеро в Звездном Городке.

У нас по пяти проектам идет реализация. Пять городов выиграли в 2019 году. Мы позавчера подали новые заявки — десять городов ушли бороться за победу Михаил Хайкин.

По поручению губернатора Андрея Воробьева в регионе проводят программу «Парки Подмосковья». Таких пространств в этом году 14. Например, это парки в Красногорске, Домодедове, Павловском Посаде, Истре, Люберцах и других округах. Все работы планируют завершить к сентябрю.

Особое внимание Хайкин уделил и благоустройству дворов. Их в программе этого года 765. Там основные элементы — это детские площадки, освещение, парковки, лавочки, деревья и не только. А главное — дворы преображаются с учетом мнений жителей.

Губернатор всегда говорит всем нам, что наша работа — решать проблемы жителей. И портал „Добродел“ олицетворяет собой работу любого чиновника, который каждый день сталкивается с вопросами от жителей. <…> Все планирование осуществляется с учетом обращений Михаил Хайкин.

Министр подчеркнул, что на «Добродел» приходят предложения, жалобы и благодарности. Сейчас наблюдается большой запрос на благоустройство территорий. Жители голосуют на сайте, а итоги опросов отслеживаются регулярно. Их принимают в работу.

«Двор — это первое, что мы видим, выходя из дома. Конечно же, все мы хотим, чтобы было чисто, убрано, было где припарковать автомобиль и выбросить мусор», — сказал Хайкин.

В период с 2015 по 2019 год Подмосковье благоустроили еще 7509 дворов. Кроме того, идет большая работа по устранению ям. Так, с начала этого года их убрали 55 669.

В Подмосковье сейчас ведут активное благоустройство. Основная задача — подготовить в каждом округе парки, места для отдыха и набережные. По поручению губернатора Андрея Воробьева места притяжения жителей должны быть во всех городах и округах.