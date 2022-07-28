Памп-трек установят по поручению губернатора в новом парке Лобни
Благоустройство парка «Река времени» в Лобне завершено. Работы проводили в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
«В Лобне проделана большая работа по благоустройству парка „Река времени“. Пространство получило новый облик благодаря победе во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. В парке созданы условия для комфортного проведения досуга всех возрастных групп населения. Новая рекреационная зона, уверен, придется по душе каждому жителю и заслуженно станет одним из любимых мест отдыха горожан», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Новый парк находится в центре города. Площадь новой территории для отдыха горожан составляет 8,6 гектара. На территории появились пешеходные аллеи, которые повторяют изгибы реки, ставшей осью парка.
«Важно отметить, что при благоустройстве были использованы экологичные материалы. Пешеходные дорожки вымощены плиткой из натурального природного камня, а игровые элементы на детских площадках выполнены из дерева», — подчеркнул Михаил Хайкин.
В «Реке времени» обустроили детские игровые площадки в эко-стиле, спортивные площадки для силовых и активных видов спорта. Здесь также организовали места для спокойного отдыха. Кроме того, в парке появилась инсталляция «Битва за Москву» и арт-объект в виде храма Киово.
В парке есть перголы с качелями, навесы с лавочками, а вдоль всего прогулочного маршрута установлены скамейки, урны и навигационные стелы.
По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в этом году для любителей экстремального отдыха в парке построят памп-трек. Площадку под нее уже приготовили, а саму трассу обустроят осенью.
Проект благоустройства парка является победителем IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды малых городах и исторических поселениях.
В течение ближайших пяти лет преобразятся 50 лесопарков Подмосковья. Леса занимают почти половину земель Подмосковья, и они раскинулись в черте городов. Задача — благоустроить их с комфортом для людей, но без вреда природе, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.