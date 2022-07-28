Памп-трек установят по поручению губернатора в новом парке Лобни

Благоустройство парка «Река времени» в Лобне завершено. Работы проводили в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

«В Лобне проделана большая работа по благоустройству парка „Река времени“. Пространство получило новый облик благодаря победе во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. В парке созданы условия для комфортного проведения досуга всех возрастных групп населения. Новая рекреационная зона, уверен, придется по душе каждому жителю и заслуженно станет одним из любимых мест отдыха горожан», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Источник фото: телеканал «360»

Новый парк находится в центре города. Площадь новой территории для отдыха горожан составляет 8,6 гектара. На территории появились пешеходные аллеи, которые повторяют изгибы реки, ставшей осью парка.

Источник фото: телеканал «360»

«Важно отметить, что при благоустройстве были использованы экологичные материалы. Пешеходные дорожки вымощены плиткой из натурального природного камня, а игровые элементы на детских площадках выполнены из дерева», — подчеркнул Михаил Хайкин.

Источник фото: телеканал «360»

В «Реке времени» обустроили детские игровые площадки в эко-стиле, спортивные площадки для силовых и активных видов спорта. Здесь также организовали места для спокойного отдыха. Кроме того, в парке появилась инсталляция «Битва за Москву» и арт-объект в виде храма Киово.

В парке есть перголы с качелями, навесы с лавочками, а вдоль всего прогулочного маршрута установлены скамейки, урны и навигационные стелы.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в этом году для любителей экстремального отдыха в парке построят памп-трек. Площадку под нее уже приготовили, а саму трассу обустроят осенью.

Проект благоустройства парка является победителем IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды малых городах и исторических поселениях.

В течение ближайших пяти лет преобразятся 50 лесопарков Подмосковья. Леса занимают почти половину земель Подмосковья, и они раскинулись в черте городов. Задача — благоустроить их с комфортом для людей, но без вреда природе, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.