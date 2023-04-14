Подмосковье 14 апреля 2023, 10:31 Памятный митинг у мемориала «Покорителям космоса» прошел в Коломне

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Митинг в честь Дня космонавтики прошел в Коломне. Ветераны, представители администрации, юнармейцы и школьники возложили цветы к памятнику «Покорителям космоса».

Коломна внесла свой вклад в развитие космоса. Так, в середине 60-х годов в аэроклубе имени Водопьянова проходили парашютную подготовку кандидаты в отряд космонавтов — Георгий Гречко, Виктор Пацаев, Владислав Волков, Светлана Савицкая. Кроме того, на заводе тяжелого станкостроения был разработан пресс, который использовали в строительстве космического корабля «Восток-1».

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«Сегодня праздник, который дает нам повод считать себя великой страной, большой державой. Всем вам, молодым, я желаю понимания того, что сделали наши предшественники. Будьте достойны тех людей, которые совершали эти подвиги, и пусть они вас вдохновляют», — сказала заместитель главы администрации городского округа Коломна Лариса Лунькова.

Юрий Гагарин совершил первый в мире орбитальный космический полет 12 апреля 1961 года. Он провел в космосе 108 минут, которые стали триумфом в науке и открыли эру освоения космоса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил Бориса Волынова и всех тружеников отрасли с Днем космонавтики.

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