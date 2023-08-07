Подмосковье 07 августа 2023, 17:11 Памятный митинг к годовщине гибели двух участников СВО прошел в Солнечногорске пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Памятный митинг к годовщине гибели подполковника Бориса Михеева и майора Дмитрия Ловцева прошел в Солнечногорске. Они оба были участниками специальной военной операции.

Митинг прошел вблизи стены с портретами Бориса Михеева и Дмитрия Ловцева. Участие в нем приняли представители администрации округа и местного отделения «Боевого братства», юнармейцы, родственники, друзья и сослуживцы погибших. Они почтили память героев минутой молчания и возложили цветы.

«К годовщине гибели участников специальной военной операции сделали аллею и постамент из брусчатки, завершили памятное место установкой гранитной плиты с памятной надписью. Эти предметы символизируют героическую погибель Бориса Михеева и Дмитрия Ловцева. Теперь это место является не только символом уважения и признания героического подвига, но и местом, куда люди могут прийти, чтобы почтить память погибших», — рассказал руководитель солнечногорского отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство» Андрей Воробьев.

Напомним, подполковник Борис Михеев погиб 4 августа 2022 года. Он вместе со своим подразделением удерживал занятый рубеж обороны. Поставленную задачу выполнили, однако сам командир от полученных ран скончался в госпитале. Офицеру посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации.

Майор Дмитрий Ловцев также погиб 4 августа прошлого года и посмертно удостоился ордена Мужества за героизм и самоотверженность. Он отправился в служебную командировку в зону специальной военной операции в мае прошлого года. Дмитрий успешно выполнил задание по поиску и уничтожению диверсионно-разведывательной группы противника на территории, подконтрольной российским войскам, а также помог раненому товарищу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества». Он помогает военнослужащим и членам их семей.

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