Подмосковье 11 мая 2023, 10:17 Памятный флешмоб прошел на площади Славы в Подольске в День Победы

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Памятный флешмоб прошел в Подольске в День Победы. На площади Славы развернули копию Знамени Победы шириной 45 и длиной 25 метров.

Более 40 тысяч подольчан ушли на фронт в годы Великой Отечественной войны. Жители округа в День Победы почтили память погибших на монументе Подольским курсантам и мемориале «Вечный огонь».

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Глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков также возложил цветы и посетил концертную программу «Благодарим» в культурно-просветительском центре «Дубровицы».

«Подвиг наших дедов и прадедов навсегда будет жить в сердцах и в памяти тысяч поколений. Мы продолжим чтить и бережно охранять страницы истории, не допустим подмены понятий, а главное, сделаем все, что в наших силах, чтобы фашизм никогда не пророс на великой российской земле», — отметил Дмитрий Жариков.

Глава муниципалитета в честь Дня Победы вручил благодарности руководителям трех общественных организаций, которые ведут активную работу по патриотическому воспитанию молодежи, а также собирают гуманитарную помощь и проводят мероприятия для участников СВО.

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