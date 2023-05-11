Подмосковье 11 мая 2023, 11:26 Памятный автопробег «Спасибо деду за Победу» прошел в Лобне

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Автопробег «Спасибо деду за Победу» прошел в Лобне. Благотворительный фонд «Обелиск» и администрация округа проводят его ежегодно ко Дню Победы.

Центральной площадкой Дня Победы в Лобне стала «Звонница» — памятник всем погибшим в войнах и военных конфликтах XX века. Мемориал появился в западной части парка культуры и отдыха в год 55-летия Победы. Здесь были перезахоронены останки советских бойцов, обнаруженные на месте строительства нового микрорайона.

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«Этот день особенно значим для каждого из нас. Для каждой семьи нашей большой страны. В этот день мы чтим и благодарим поколения победителей. Скорбим по тем, кто отдал свою жизнь на благо Родины. Наша задача, наш долг — помнить историю государства и передавать память о подвигах нашего народа из поколения в поколение», — сказал глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

От мемориала «Звонница» стартовал автопробег «Спасибо деду за Победу». В колонне — ретроавтомобили разных марок и производителей, украшенные российскими и советскими флагами, символикой времен Великой Отечественной войны. На пути следования — братские могилы и памятники погибшим.

«Мы каждый год принимаем участие в автопробеге, организовываем с „Боевым братством“ и с фондом „Обелиск“. Я сам в свое время принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе. Деды мои воевали, поэтому это — дань, память и честь», — сказал участник автопробега Альберт Зкриев.

Участники автопробега с флагами и транспарантами под песни военных лет также объезжали городские дворы. Акция «Песни победы во дворах» проводится в Лобне уже в 10-й раз и каждый год вызывает огромный интерес у горожан.

Участники автопробега стараются охватить как можно больше дворов, чтобы свою причастность к великому празднику почувствовал каждый житель Лобни, города воинской доблести, где в декабре 1941 года был остановлен враг.

Ранее сообщалось, что в День Победы губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с блокадницей Альвиной Борисовой возложили цветы к мемориалу под Истрой.

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