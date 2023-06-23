Подмосковье 23 июня 2023, 14:34 Памятные плиты с информацией о защитниках Отечества установили на мемориале в Мытищах

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Новое памятное место открыли на Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества» в Мытищах. Там установили кенотафы — пустые могилы, в которых никто не похоронен, с информацией о погибших солдатах.

Открытие памятного объекта приурочили ко Дню памяти и скорби. Почтить память героев, которые отдали свои жизни на поле боя в годы Великой Отечественной войны, пришли ветераны Вооруженных сил России, юнармейцы и казаки.

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«Кенотафы содержали имя, отчество, но портретов на них не было. И вот мы постепенно, с помощью студентов волонтеров, работая в архивах на местах рождения героев, в школах и краеведческих музеях, где могли сохраниться снимки этих людей, провели кропотливую работу, которая длилась несколько лет», — поделился директор департамента Министерства обороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества, генерал-майор Валерий Кудинский.

После участники торжественного открытия «Поля кентафов» высадили более 50 деревьев на аллее «Сирень Победы». Каждый саженец посвятили участникам Великой Отечественной войны, получившим звание Героя Советского Союза.

«Восемьдесят два года назад началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни более 20 миллионов нашего с вами мирного населения и военнослужащих. Наши деды и прадеды воевали за нашу свободу, независимость и великую страну — Россию», — сказала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

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