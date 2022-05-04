Памятные открытки ко Дню Победы раздадут жителям Подмосковья в парках

В Московской области 9 мая пройдет акция «Память Парк Почта». Посетители любого из 50 парков, участвующих в акции, смогут бесплатно получить специальную открытку и отправить ее в любую точку мира.

В этот день в парках будут работать мобильные пункты, где можно будет получить, подписать и бесплатно отправить открытку лимитированной серии, созданной специально для акции «Память Почта Парк».

Акцию проведут в Подмосковье впервые. Почтовые карточки можно будет получить у волонтеров с 12:00 до 14:00. В каждом парке, где пройдет акция, будет установлен специальный почтовый ящик.

Министр культуры и туризма Московской области Елена Харламова сообщила, что акция «Память Парк Почта» пройдет в местах прогулок и отдыха подмосковных и столичных жителей — в современных и благоустроенных парках и скверах Московской области.

«В День Победы гости и жители Подмосковья смогут напомнить своим родным и близким о том, что дорого и важно для каждого жителя страны, передать добрые слова и пожелания, сохраняя и развивая при этом традиции почтовой переписки», — отметила Елена Харламова.

С адресами парков, которые участвуют в акции, можно ознакомиться здесь.