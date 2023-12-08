Подмосковье 08 декабря 2023, 11:00 Памятные мероприятия ко Дню воинской славы прошли в Лобне Unsplash

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Памятные мероприятия к 82-й годовщине начала контрнаступления под Москвой прошли в Лобне. Митинги и возложения цветов провели на братских могилах и мемориале «Лобненский рубеж».

Рубеж обороны столицы в Лобне находился всего в 33-х километров от Кремля. В течение нескольких дней это место было центром сражения. Именно из Лобни в начале декабря 1941 года началось контрнаступление, которое завершилось разгромом фашистских войск под Москвой.

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Солдатам помогали местные жители. Летом и осенью 1941-го под руководством военных женщины, старики и подростки построили вблизи Лобни противотанковый ров, за который так и не смогли прорваться немецкие танки.

«„Лобненский рубеж“ — это то место, где началось контрнаступление, где началась великая победа. Место, которое изменило ход мировой истории. Наш долг, наша священная обязанность — помнить о подвиге наших предков, бережно хранить эту память и передавать ее из поколения в поколение», — сказал глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

Жители Лобни провели минуту молчания и возложили цветы на мемориале в память о советских офицерах, солдатах и моряках, защищавших родину.

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