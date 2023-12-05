Подмосковье 05 декабря 2023, 13:38 Памятные мероприятия ко Дню Неизвестного Солдата прошли в школах Лобни Unsplash

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Памятные мероприятия, посвященные Дню Неизвестного Солдата, прошли в школах Лобни. Для детей провели акции, встречи, кинолектории и уроки мужества.

Учитель истории из школы № 7 Александра Харламова провела среди восьмиклассников интеллектуальную игру «Главное — помнить». Ребята проверили свои знания о событиях Великой Отечественной войны.

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В школе № 5 для учеников провели акцию «Огни памяти» и кинолекторий. Организаторами выступили советник по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Елена Майорова и заместитель директора по воспитательной работе Наталья Тумакова.

В школе № 10 прошла акция «Память сильнее времени». Ребята вместе с активистами «Движения первых» посетили мемориал в окрестностях Лобни.

Кроме того, во многих общеобразовательных учреждениях города провели уроки мужества, посвященные памятной дате.

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