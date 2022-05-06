Памятные доски погибшим в Великой Отечественной войне обновили в Дедовске

Стену с фамилиями погибших в боях за Родину открыли еще в 1966 году. С тех пор ее несколько раз обновляли, а список постоянно пополняли.

На мемориале в Дедовске высечены имена тех, кто во времена Великой Отечественной войны ушел на фронт и не вернулся. Жители Дедовска Ирина и Виктор Черниковы ждали появления имен своих родственников на этой плите несколько лет.

Дмитрий Черников воевал в Советско-Финляндской войне, был ранен лежал в госпитале. Там он и застал начало Великой Отечественной войны, куда и отправился, не успев вернуться на родину. Погиб он на Украине. Об этом рассказал еще один активист Дедовска Виктор Жук.

Борис Черников, дядя Ирины Черниковой, тоже погиб на фронте. Ирина рассказала, что долго пыталась восстановить справедливость и увековечить имена родственников на плите памяти. Пять лет она и ее родственники ходили по разным инстанциям.

«Написали письмо в истринский военкомат, потому что мы видели бумаги. Когда мы обратились, они даже нашли время их призыва, повестки. Мы написали письмо, но вот как-то получилось. Вот это время мы все ждали», — поделилась Ирина.

«Долгие все эти были хлопоты, долгие обращения. Очень долго ходили документы где-то. Пока за это не взялась глава городского округа Истра Татьяна Семеновна Витушева, которая дала распоряжение быстро разобраться во всем этом деле», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Истра Вадим Гребенщиков.

Через две недели после помощи главы администрации в деле плиту обновили и увековечили имена защитников.

На открытии обновленного мемориала собравшиеся почтили память погибших героев Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы к мемориальным плитам.