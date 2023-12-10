Подмосковье 10 декабря 2023, 22:15 Памятные доски погибшим бойцам СВО установили в сквере «Патриот» в Котельниках Телеканал «360»

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Памятны доски военнослужащим, погибшим в зоне проведения специальной военной операции, установили в парке «Патриот» в Котельниках. После церемонии открытия, собравшиеся возложили цветы к мемориалам.

Защитники Родины рядовой Александр Доросевич и сержант Борис Иваненко навечно вписали свои имена в личный состав «Бессмертного полка». Бойцы ушли на фронт в октябре 2022 года и погибли при выполнении служебного долга. Оба военных награждены Орденом мужества посмертно.

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«Для нас живых вы просто мирно спите после дороги жизненной своей. А Ваши имена — они в граните, навечно в душах и сердцах людей», — подчеркнул председатель Совета депутатов городского округа Котельники Анатолий Бондаренко.

Отдать дань уважения Героям к мемориальной доске пришли родственники Александра и Бориса, сослуживцы, ветераны, депутаты, а также члены молодежных военно-патриотических объединений. Мемориальные доски установлены в сквере «Патриот» в Котельниках.

«Наши жители, уже в прошлом, они выполнили свой воинский и гражданский долг полностью. Отдали свою жизнь для того, чтобы наша Родина и мы с Вами жили спокойно, трудились, воспитывали детей. Сегодня в их честь мы открываем две мемориальные доски», — указал первый заместитель главы округа Сергей Полевщиков.

После торжественной церемонии открытия, собравшиеся возложили цветы к мемориалам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы фонда «Защитники Отечества».

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