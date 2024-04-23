Подмосковье 23 апреля 2024, 16:33 Памятную табличку в честь Антона Чехова установили в Звенигороде пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

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Звенигородский музей-заповедник провел акцию в память о писателе Антоне Чехове. Для гостей организовали экскурсии по историческим местам, которые связаны с жизнью писателя.

Участниками акции стали около 70 человек. Они посетили сквер «Липа Чехова» и три мемориальных комплекса — на Саввинской улице (Фрунзе), в Чеховском парке и Солдатской слободе. Также гости побывали в Звенигородской больнице имени Антона Павловича Чехова, где сотрудница музея-заповедника прочитала рассказ писателя «Выигрышный билет».

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Акцию завершили установкой памятной таблички, которую изготовил один из сотрудников музея-заповедника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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