23 апреля 2024, 16:33
Памятную табличку в честь Антона Чехова установили в Звенигороде
Звенигородский музей-заповедник провел акцию в память о писателе Антоне Чехове. Для гостей организовали экскурсии по историческим местам, которые связаны с жизнью писателя.
Участниками акции стали около 70 человек. Они посетили сквер «Липа Чехова» и три мемориальных комплекса — на Саввинской улице (Фрунзе), в Чеховском парке и Солдатской слободе. Также гости побывали в Звенигородской больнице имени Антона Павловича Чехова, где сотрудница музея-заповедника прочитала рассказ писателя «Выигрышный билет».
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Акцию завершили установкой памятной таблички, которую изготовил один из сотрудников музея-заповедника.
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