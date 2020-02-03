Памятную табличку художнику Сосину открыли в Дубне. Он творил для города больше 50 лет

В Дубне открыли памятную табличку художнику Юрию Сосину. Съемочной группе «360» рассказали: он был инициатором многих художественных начинаний и безгранично любил город.

Церемонию открытия памятной таблички посетили коллеги и родственники Юрия Сосина. Некоторые специально приехали из столицы, чтобы отдать честь своему наставнику.

Источник фото: телеканал «360»

«Человек более 50 лет жизни отдал служению города и реализовал массу вещей: галерею портретов, пейзажи, летопись архитектуры. На самом деле это наследие не реализовано до конца. Огромный задел сделал в области дизайна. Поэтому сегодня эта культура на будущее дает толчок и будет востребована сейчас», — отметил Станислав Мальцев, архитектор и ученик мастера.

Источник фото: телеканал «360»

Юрий Сосин окончил художественно-графического факультет столичного вуза, затем переехал в Дубну. Именно он создал первый герб наукограда, разработал концепцию памятника в честь Великой Отечественной войны, открыл галерею портретов выдающихся жителей и основал художественную школу.

Источник фото: телеканал «360»

«Открытие этой доски вообще знаковое событие для нашего города. Потому что у нас, в Дубне, очень много памятников, досок, посвященных людям науки. Это академики и инженеры-конструкторы на левом берегу», — рассказал Анатолий Шитов, архитектор.

Некогда в Дубне работал художественный совет. Возглавлял его, конечно, Юрий Сосин. Но спустя время совет распустили. Теперь, уже в наши дни, создадут новый — так пообещал глава округа.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы переговорили с главой и нашли понимание. Здесь много художников, старейшин, которые в свое время формировали эстетику нашего города. И мы нашли понимание в лице главы города и надеемся, что все может измениться», — отметила Мария Калинина-Сосина, дочь мастера.

24 января Юрию Сосину исполнилось бы 90 лет. На каждый свой юбилей художник устраивал персональную выставку. Традиция жива до сих пор: после церемонии участники отправились в Дом культуры «Мир».