Подмосковье 17 февраля 2024, 14:09 Памятную табличку герою СВО Андрею Худякову установили в школе № 7 в Видном Ксения Казакова

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Памятную доску в честь военнослужащего Андрея Худякова, погибшего в ходе проведения специальной военной операции, торжественно открыли в Видном. Ее установили на фасаде здания школы № 7 на Жуковском проезде.

Родители военнослужащего посетили церемонию открытия памятной доски, испытывая смешанные чувства горечи утраты и гордости за воспитание настоящего героя.

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«Потерять сына — очень большое горе. Но очень большая гордость, что у нас есть такие дети. Самое главное, чтобы они оставались в нашей памяти навсегда. Важно помнить обо всех, кто сейчас сражается там. И о каждом, кто там погибает», — подчеркнула мама военного Елена Худякова.

Учителя характеризуют бывшего ученика школы Андрея Худякова как скромного и отзывчивого человека, который любил спорт и успешно выступал в соревнованиях по карате. По словам главы Ленинского городского округа Станислава Каторова, Андрей Худяков стал символом благородства и преданности Родине.

«Открывая эту мемориальную доску, я хочу, чтобы каждый знал и помнил, что наши ребята, русские парни, всегда на страже своей страны, своей Родины», — добавил Станислав Каторов.

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